Фюрер РФ провел телефонный разговор с премьером Италии, обсуждали Украину

Москва предостерегла Рим от "любых попыток вмешательства во внутренние дела" Беларуси и "давления на ее руководство".

Путин провел телефонный разговор с премьером Италии, обсуждали Украину
Фото: Twitter.com

РоSSийский президент Владимир Путин и глава правительства Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Беларуси и в Ливии, а также в Украине.

Об этом сообщила

пресс-служба правительственного дворца Киджи (резиденция премьера Италии).

"Сегодня днем премьер-министр Конте провел обстоятельный разговор с президентом РоSSийской Федерации Владимиром Путиным. #Covid-19#, Беларусь, Восточная Украина, Ливия, дело Навального и двусторонние отношения стали основными темами переговоров", - говорится в сообщении на сайте итальянского правительства.

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что Москва предостерегла Рим от "любых попыток вмешательства во внутренние дела" Беларуси и "давления на ее руководство".

"Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации Алексея Навального. С роSSийской стороны подчеркнута недопустимость быстрых и необоснованных обвинений в связи с этим и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 августа, состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры стран

договорились испытывать на белорусах вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную в РоSSии.

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