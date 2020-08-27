В Минске силовики разогнали протестующих у Дома правительства

Сегодня днем более полутора тысяч человек собрались в центре Минска.

Фото: TUT.by

Белорусские силовики разогнали участников мирного протеста на площади Независимости в Минске, собравшихся сегодня.

Об этом сообщает TUT.by.

Сообщается, что сегодня днем более полутора тысяч человек собрались в центре Минска перед Красным костелом. Присутствующие не нарушали порядок и высказывались о ситуации в Беларуси, используя свободный микрофон.

Около 20:30 на площади Независимости появился ОМОН, часть людей оказалась закрыта в Красном костеле людьми снаружи. На площади начались задержания.

"Те, кого милиция разогнала с площади, говорят, что это был именно разгон - людей не задерживали и не били", - сообщил корреспондент издания.

По данным издания, девушек, которые попали в оцепление милиции, отпустили, ребят посадили в автозак.

"Там моя мама была, 50 лет. Ее отпустили. Говорила, людей даже с остановки забрали", - рассказала одна из участниц митинга.

Закрытых в Красном костеле людей около 40 минут продержали в помещении. Примерно в 21:20 ОМОН уехал. На площадь пришли люди с плакатами.

На видео также попал момент, когда омоновец отбирает флаг у 72-летней активистки.

Напомним, Верховный суд Беларуси отказал троим экс-кандидатам в президенты - Анне Канопацкой, Андрею Дмитриеву и Светлане Тихановской - в удовлетворении жалоб по результатам президентских выборов.