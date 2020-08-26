Подполковник СБУ попался на продаже информации о телефонных разговорах граждан

Прокуроры Специализированной прокуратуры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого.

Подполковник СБУ попался на продаже информации о телефонных разговорах граждан
Фото: ukrafoto.com

Подполковник одного из региональных органов Службы безопасности Украины (СБУ) собирал информацию о телефонных разговорах абонентов мобильной связи и продавал ее посторонним лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Прокуроры Специализированной прокуратуры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по трем статьям: нарушение тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч . 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в июле подполковник Службы безопасности Украины

попался на вымогательстве 250 тыс. долларов у предпринимателя за неразглашение информации об обстоятельствах гибели одного из народных депутатов.

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