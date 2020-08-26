Данилов: мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Секретарь СНБО показал послам Швеции и Финляндии Национальный координационный центр кибербезопасности.

Данилов: мы наблюдаем за первой мировой биологической войной
Алексей Данилов
Фото: zaraz.info

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".

Об этом он заявил во время встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине, информирует пресс-служба СНБО.

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил Данилов, подчеркнув важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Сообщается, что секретарь СНБО сегодня показал послам Финляндии Пяйви Лайне и Швеции Тобиасу Тибергу мощности Национального координационного центра кибербезопасности. Что именно Данилов имел в виду под биологической войной, не уточняется.

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