Украина откроет пункты пропуска на админгранице с Крымом 29 августа

Работа КПВВ на админгранице с Крымом была приостановлена с 9 августа.

Украина откроет пункты пропуска на админгранице с Крымом 29 августа
Фото: dpsu.gov.ua

Украина 29 августа откроет контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

Об этом информирует пресс-служба представительства Президента в Крыму.

"Согласно решению Кабинета Министров 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение №979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 8 августа 2020", - говорится в сообщении.

Детали относительно процедуры пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения Правительства будет опубликован завтра.

Напомним, работа контрольных пунктов на админгранице с Крымом приостановлена с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа. Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов объяснял решение Кабмина тем, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Крыму может не соответствовать реальным показателям.

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