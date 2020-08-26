Федина требует наказать Зеленского за надругательство над государственной символикой

Федина требует наказать Зеленского за надругательство над государственной символикой: “Топтаться по флагу недопустимо“

Скандальная депутат от фракции "Европейской Солидарности" София Федина подала в Офис генерального прокурора обращение с требованием привлечь к ответственности президента Владимира Зеленского и всех участников нынешних официальных мероприятий по празднованию Дня Независимости - за надругательство над государственными символами. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, объяснив причину своего недовольства.

Дело в том, что в этом году организаторы праздничного концерта разукрасили сцену на Софиевской площади в тонах государственного флага. Президент Владимир Зеленский и другие участники мероприятия выступали на этой сцене и таким образом "топтались" по флагу. Федина восприняла это как надругательство над государственной символикой. Ее, как гражданку Украины, это оскорбило.

"Пренебрежение к символам украинской государственности уже вошла в болезненную моду потерпевшего Зеленского. Но если мы будем молчать — то это пренебрежение будет нарастать, пока не уничтожит Украину. За каждый такой выпад должна быть ответственность", — написала политик.

Согласно статье 338 УК, публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что телеведущая Снежана Егорова раскритиковала Владимира Зеленского за невыполнение своих предвыборных обещаний, отмену 9-го мая в Украине и его позицию относительно Беларуси.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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