"Укрзализныцю" возглавил член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмак

Ранее он был первым заместителем главы Одесской ОГА.

"Укрзализныцю" возглавил член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмак
Фото: agropolit.com

Кабинет министров назначил Владимира Жмака главой правления акционерного общества "Українська залізниця".

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Владимир Жмак родился 16 марта 1964 в г. Чернобыль Киевской области. С 2015 по 2016 год был первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи нефти.

Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". Член совета Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) с 2012 по 2014 год.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабинет Министров намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя "Укрзализныци". И. о. председателя правления "УЗ" до настоящего времени был Иван Юрик. Он был назначен вр.и.о. главы правления "УЗ" вместо Желько Марчека, который не оправдал доверия.

В июне наблюдательный совет "УЗ" принял решение о немедленном отстранении от полномочий ответственного за грузовые перевозки и.о. члена правления Романа Веприцкого, а также рекомендовал акционеру - Кабмину - освободить его от занимаемой должности.

В мае 2019 года Жмака назначили членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь".

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