Предпринимательница, которую Корниенко назвал "рабочей бабой", стала кандидатом в мэры Николаева от "Слуги народа"

Домбровская "имеет видение и программу действий, пока формирует команду и готова работать ради развития Николаева".

Кандидатом в мэры Николаева от партии "Слуга народа" стала местная предпринимательница Татьяна Домбровская.

Об этом сообщила нардеп от "СН" Галина Янченко.

"Еще одна женщина кандидат в мэры от партии Слуга Народа - Татьяна Домбровская. Она будет представлять команду нашей политсилы в качестве кандидата в мэры Николаева", - написала депутат Рады в фейсбуке.

По словам Галины Янченко, Домбровская является успешным и известным в городе предпринимателем, "имеет видение и программу действий, пока формирует команду и готова работать ради развития Николаева".

Напомним, в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в разговоре с главой фракции Давидом Арахамией в Николаеве перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, назвал Татьяну Домбровскую "рабочей бабой", а их коллегу по фракции Ирину Хабибу "вообще красавицей", а также сравнил ее с «корабельной сосной».

Ирина Аллахвердиева назвала запись разговора "фейком и монтажом". Домбровская заявила, что считает недопустимыми высказывания главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в ее адрес, но приняла его извинения и готова работать дальше.