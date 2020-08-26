Зеленский похвастался Помпео результатами режима "тишины" на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео 26 августа провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости. Владимир Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава государства подчеркнул исключительно важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.

Президент проинформировал Государственного секретаря об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших воинов отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке - Европы и вашей", - добавил Владимир Зеленский.

Госсекретарь Майк Помпео приветствовал это достижение и отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США .

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы какого бы то ни было государства", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США .