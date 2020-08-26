Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Представитель Госдепа 23-27 августа с дипломатической миссией находится в Европе.

Заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биген прибыл в Киев.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - отмечается на странице посольства в фейсбуке.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

23 августа в пресс-службе посольства США в Украине сообщали, что заместитель госсекретаря США Стивен Биген 24-27 августа посетит с дипломатической миссией столицы Литвы, РоSSии, Украины и Австрии.

Отмечалось, что заместитель Майка Помпео встретится с высшими представителями власти в Вильнюсе, Москве и Киеве, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов.

Биген также отправится в Вену, чтобы 27 августа встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Кроме того, стало известно, что в ближайшие дни он должен посетить РоSSию, чтобы обсудить с руководством Кремля ситуацию в Беларуси.

Напомним, 23 августа в Вильнюсе Биген встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Он призвал официальные власти Беларуси принять посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране.

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