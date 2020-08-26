"Слуга народа" определилась с кандидатом в мэры Днепра

Сергей Рыженко в 2010-11 гг. был заместителем главы Минздрава и главой Госсанэпидслужбы.

Кандидатом в мэры Днепра от партии "Слуга народа" стал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Представление состоялось во время презентации плана развития Днепропетровской области до 2027 года, передает Liga.net.

Во время мероприятия Сергей Рыженко также представил свою команду. В нее вошли заместитель главврача областной клинической больницы имени Ильи Мечникова Юрий Скребец, хирург Сергей Тымчук и другие.

Рыженко родился в 1963 году в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

В 1999-2010 годах был главным санитарным врачом Днепропетровской области.

В июле-декабре 2010 года - первый заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач.

С декабря 2010 по июнь 2011 года - глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года - главный врач Днепропетровской областной больницы. Депутат Днепропетровского облсовета от БПП.

Напомним, "Слуга народа" высоко оценивает шансы Юрия Корявченкова на должность мэра Кривого Рога.