Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

"Давосские диалоги" проведут в онлайн-формате.

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года
Фото: Цензор

Всемирный экономический форум в Давосе решили перенести с января на начало лета 2021 года. Такое решение организаторы приняли в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте форума 26 августа.

"Решение далось непросто, поскольку мировым лидерам нужно собраться вместе, чтобы разработать совместный путь восстановления и сформировать "Большую перезагрузку" в эпоху после Covid-19. Однако по мнению экспертов в январе не удастся организовать это (форум, - ред.) безопасно", - говорится в сообщении.

Тем не менее в течение недели, начиная с 25 января, Форум проведет онлайн-встречи на высоком уровне "Давосские диалоги", во время которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на положение в мире.

Детали, касающиеся даты и места проведения самого экономического форума в 2021 году, организаторы обещают сообщить как только будут уверены в безопасности его участников.

Форум в Давосе - самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.

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