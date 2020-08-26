Алексиевич перед допросом: "Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить"

"К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и РоSSии".

Алексиевич перед допросом: "Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить"
Фото: Виктор Толочко/SPUTNIK

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая была вызвана на допрос белорусскими правоохранителями, заявила, что для изменения ситуации Беларуси понадобится помощь мира и президента РФ Владимира Путина, поскольку именно с ним общается Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление писательница сделала перед допросом в Следственном комитете Беларуси, пишет TYT.by.

"Я вижу, что может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, потому что сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить, и понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь своей семьи на одну доску со своим народом и его судьбой", - отметила она.

По мнению Алексиевич, Координационный совет в Беларуси, созданный для трансфера власти, вряд ли справится с ситуацией.

"К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и РоSSии, если мы сможем вместе ее привлечь", - добавила она.

Допрос Алексиевич в Следкоме длился около 40 минут. Писательница отказалась свидетельствовать против себя.

Напомним, что на фоне жестоких разгонов массовых протестов после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. Позже она вошла в координационный совет "для трансфера власти в Беларуси".

24 августа ее вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета оппозиции и попытки захвата государственной власти. Алексиевич является членом президиума совета.

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