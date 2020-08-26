"Дело Шеремета": адвокат Кузьменко пожаловался в ЕСПЧ (документ)

Первая жалоба была на незаконное задержание. Другая - о нарушениях в досудебном расследовании.

"Дело Шеремета": адвокат Кузьменко пожаловался в ЕСПЧ (документ)
Фото: Lb.ua

Адвокат обвиняемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Тарас Безпалый обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушениях органов досудебного расследования по делу.

Об этом LB.ua рассказал адвокат Безпалый.

"Первая жалоба была на незаконное задержание. А другая о нарушениях, которые происходили на предварительном расследовании. Европейский суд по правам человека ответил, что жалобы поступили. Основные нарушения, которые были допущены на досудебном расследовании: незаконное задержание, потому что отсутствовали основания для ее задержания, безосновательное продление содержания под стражей, нарушение сроков рассмотрения ходатайства, невозврат изъятого имущества", - сообщил адвокат.

Как добавил защитник, жалобы не касаются финансового возмещения. Их подали в ЕСПЧ, чтобы усилить защиту Кузьменко.

"Вопрос в том, чтобы ЕСПЧ зафиксировал те нарушения, которые были, поскольку национальные суды не смогли этого сделать. Далее мы могли бы это использовать для защиты Кузьменко во время рассмотрения дела по существу. Решение ЕСПЧ является обязательным для выполнения всеми судами", - рассказал адвокат.

По его словам, в частности, если ЕСПЧ признает незаконное задержание, можно будет утверждать, что украинские органы досудебного расследования прибегли к фальсификации.

"Если признают безосновательное содержание под стражей, то это будет свидетельствовать о нарушении судов и прокуратуры, которые бросали одинаковые ходатайства без предоставления новых доказательств. Если мы указываем, что в нарушение не возвращали имущество, это указывает на одностороннее следствие с обвинительным уклоном. Это будет защите на пользу во время рассмотрения по существу", - подытожил Безпалый.

Кроме того известно, что защита Антоненко в июне также обратилась в ЕСПЧ. Адвокаты обжалуют задержание Антоненко с нарушениями, необоснованность подозрений, нарушение презумпции невиновности при высказывании Президента Украины, Генпрокурора, министра внутренних дел, заместителя главы Нацполиции и распространения ими недостоверной информации. Кроме того, защита обжалует незаконное влияние на следственных судей и неоднократное продление содержания под стражей, являющееся, по их мнению, безосновательным.

Вместе с тем, защита Дугарь еще не обращалась с жалобами в ЕСПЧ, поскольку ждала завершения досудебного расследования.

"Нарушение происходили до последнего времени, до момента передачи обвинительного акта, поэтому мы должны заявить все в комплексе. Суммируем все нарушения и направим соответствующую жалобу", - сказал адвокат Денис Ломанов.

Напомним, 18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко.

21 мая 2020 года подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 23 октября. Обвиняемых по делу Шеремета будут судить присяжные.

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