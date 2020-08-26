Сакварелидзе переболел коронавирусом в "очень тяжелой форме"
Экс-заместитель генерального прокурора две недели провел в реанимации.
Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму коронавирусной болезни COVID-19.
Он провел месяц в больнице, в частности две недели в реанимации.
Об этом Сакварелидзе рассказал на своей странице в фейсбуці.
"Перенес тяжелую форму #Covid-19#, проведя месяц в больнице, включая два недели в реанимации", - говорится в сообщении.
Сакварелидзе выразил благодарность всем медработникам, которые "своими усилиями буквально вытащили его из крайне тяжелого состояния".
Накануне появилась информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой несколько дней назад обнаружили коронавирус, находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.