Сакварелидзе переболел коронавирусом в "очень тяжелой форме"

Экс-заместитель генерального прокурора две недели провел в реанимации.

Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму коронавирусной болезни COVID-19.

Он провел месяц в больнице, в частности две недели в реанимации.

Об этом Сакварелидзе рассказал на своей странице в фейсбуці.

"Перенес тяжелую форму #Covid-19#, проведя месяц в больнице, включая два недели в реанимации", - говорится в сообщении.

Сакварелидзе выразил благодарность всем медработникам, которые "своими усилиями буквально вытащили его из крайне тяжелого состояния".

Накануне появилась информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой несколько дней назад обнаружили коронавирус, находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.