На съезде партии "УДАР" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства

"УДАР" солидарен с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства".

На съезде партии "УДАР" выразили поддержку белорусскому народу в отстаивании свободы, демократии и достоинства
Фото: klichko.org

Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов.

Об этом на съезде партии "УДАР" в Киеве заявила представительница львовского "УДАРа", депутат парламента 8 созыва Оксана Юринец, сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодняшние события в Беларуси свидетельствуют о том, что мы живем в период больших геополитических изменений и стоим на пороге новых угроз и вызовов. "УДАР" солидарен с народом Беларуси в отстаивании свободы, демократии и человеческого достоинства", - отметила Юринец.

Она напомнила, что и украинскому народу пришлось пережить немало испытаний. Оккупацию Крыма, войну, которую развернула РоSSия на востоке нашей страны.

Поэтому, по ее убеждению, именно и от результатов местных выборов зависит способность Украины давать решительный отпор внешним угрозам.

"Только достойные люди должны представлять интересы граждан на местах и преодолеть то недоверие к власти, которое царит сегодня в обществе. Вопросы образования, качественного медицинского обслуживания, роста благосостояния людей - это не просто условия имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, это - часть высоких европейских стандартов, которые должны почувствовать украинцы. И новая местная власть здесь является определяющей, - подчеркнула Юринец. - Мир не ждет аутсайдеров, мир очень быстро меняется. Появляются новые вызовы, например, пандемия. И здесь наш лидер, мэр Киева Виталий Кличко, показал, как должна действовать власть, как правильно коммуницировать с обществом и вместе противодействовать опасности. Сильные, профессиональные, преданные управленцы на местах - наша цель и залог сильной Украины. Я верю в особое предназначение Украины в XXI веке. Верю в силу каждого, кто идет плечом к плечу с "УДАРом" на местные выборы", - отметила Оксана Юринец.

Она также напомнила, что именно команда "УДАРа" в парламенте была локомотивом, работавшим над получением Украиной безвиза с Европейским Союзом. А также была активным участником переговоров по расширению сотрудничества с НАТО.

Напомним, что партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" в среду, 26 августа, провела съезд в Киеве. Кличко заявил, что его партия идет на местные выборы отдельно, но готова сотрудничать с проевропейскими политсилами в новоизбранном Киевсовете и других местных советах на всех уровнях.

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