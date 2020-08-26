Коломыя требует от правительства пересмотреть решение об отнесении к красной зоне (документ)

Депутаты Коломыйского городского совета обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть отнесение города к красной зоне эпидемиологической опасности.

Копию обращения, принятого на внеочередной сессии горсовета, обнародовал мэр Коломыи Игорь Слюзар.

Депутаты аргументируют просьбу тем, что Коломыя не подпадает под критерии отнесения к красной зоне.

Фото: facebook.com/igorsliuzar

Фото: facebook.com/igorsliuzar

В частности, загруженность коек в медучреждениях, предназначенных для лечения больных с ковидом, в городе за последние 5 дней составляла 55-67% вместо указанных в постановлении Кабмина 77%.

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции в течение последних 7 дней составило 71 на 100 тыс. населения (вместо менее 24 на 100 тыс. населения, указанных в учредительном документе правительства).

Уровень заболеваемости коронавирусом в Коломые на протяжении последних 14 дней составил 114 на 100 тыс. населения против необходимых для отнесения к красному уровню эпидопасности более 240. Такие значения соответствуют оранжевой зоне.

Напомним, вчера депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение не ужесточать карантин.

Напомним, в красную зону с 24 августа попали шесть городов и восемь районов, в частности Черновцы, Коломыя, Дубно, Острог, Самбор и Беляевка.

В начале июля стало известно, что мэр Коломыи заразился коронавирусом. Игорь Слюзар сделал тест из-за болезни своего заместителя.