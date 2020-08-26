Александр Шовковский идет в политику

Бывший вратарь "Динамо" будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР".

Александр Шовковский идет в политику
Олександр Шовковський
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время предвыборного съезда партии.

"Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально - вот маленькое обращение от него", - сказал он.

"Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к команде УДАРа. Я не подведу", - сказал Шовковский в видеообращении, которое показали на съезде.

Напомним, в "Динамо" Шовковский выступал с 1993 по 2016 год. За это время он побил большое количество украинских рекордов: по количеству матчей во всех турнирах, по количеству матчей в чемпионате Украины, по количеству матчей в истории "Динамо", по количеству матчей в Лиге чемпионов.

С сентября 2018 года Шовковский является ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу.

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