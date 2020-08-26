Партия Кличко "УДАР" проводит съезд в Киеве на НСК "Олимпийский"

Партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" в среду, 26 августа, проводит съезд в Киеве . Кличко заявил, что его партия идет на местные выборы отдельно, но готова сотрудничать с проевропейскими политсилами в новоизбранном Киевсовете и других местных советах на всех уровнях.

На мероприятии присутствуют однопартийцы Кличко и представители СМИ . Трансляцию вели на официальной странице Кличко в Facebook.

Кличко презентовал новых членов команды, которые будут участвовать в местных выборах. Это, в частности, сурдопереводчик Кличко Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук и футболист Александр Шовковский.

Мэр Киева во время своего выступления вспоминал историю создания партии.

"На самом деле в последние 10 лет было непросто. Было сложно, когда в 12-м году мы пришли в парламент как молодая команда, которая противостояла режиму Януковича. Мы делали все, чтобы реализовать наши ожидания, ожидания украинцев жить по европейским стандартам... Нашим активистам жгли машины, угрожали, но большую часть планов мы реализовали. Нам нужно еще многое сделать вместе. Мы за это время не сломались. "УДАР" тогда провел в парламент 32 депутатов, мы были третьей фракцией по количеству", - заявил Кличко.

Кличко также вспомнил начало работы его партии в киевской мэрии, в "разбитом помещении, разграбленном городе, убитой инфраструктуре".

"В 2014 году команда "УДАРа" взяла на себя ответственность за преображение столицы. Не секрет, что из столицы начинаются изменения. Начинаются изменения из сердца страны. Мы защищаем киевлян, развиваем город... Почти 1000 км отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и педагогов, отремонтированные больницы, завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро", - перечислил мэр.