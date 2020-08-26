Украина закроет свои границы до конца сентября

Украина закроет свои границы до конца сентября

Кабинет министров на заседании в среду, 26 августа, примет решение о введении запрета на въезд в Украину для иностранных граждан до конца сентября. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть въезд для иностранных граждан", – сказал премьер.

Д.Шмыгаль уточнил, что исключение составят иностранные граждане, которые имеют разрешение на проживание в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, являются членами экипажей судов и тому подобное.

По словам премьера, в отдельных случаях разрешение на въезд в Украину сможет предоставлять глава Госпогранслужбы.

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявил, что Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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