Съезд "Слуги народа" снова перенесли

В связи с карантином для журналистов действуют ограничения.

Съезд "Слуги народа" снова перенесли
Фото: facebook/Слуга Народу

Съезд политической партии "Слуга народа" перенесен на понедельник, 31 августа.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"В понедельник, 31 августа, в 14:30 состоится съезд партии "Слуга Народа". Место проведения - КВЦ «Парковый» (ул. Парковая, 16А), на крыше здания. Регистрация участников начнется в 13:00", - говорится в сообщении.

В программе съезда: выступление президента Владимира Зеленского; речь главы партии Александра Корниенко; принятие решения об участии в местных выборах 2020 года; презентация соответствующей программы партии; представления кандидатов на должности мэров областных центров; представления кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.

В пресс-службе партии отметили, что в связи с карантином для журналистов действуют ограничения на аккредитацию - по одному человеку от издания и по одной съемочной группе от телеканала.

Напомним, ранее планировалось, что "Слуга народа" проведет съезд 21 августа, а потом - что 29 августа. Потом решили провести мероприятие в воскресенье, 30 августа.

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