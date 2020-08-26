Глава экологической комиссии Киевсовета заразился коронавирусом

Глава экологической комиссии Киевсовета заразился коронавирусом (фото)

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой сообщил о положительном результате теста на коронавирус. Свое самочувствие Яловой оценивает как “неплохое”.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице депутата Киевсовета Константина Ялового (фракция “Единство”).

“Вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный. Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест, и подтвердилось, что у меня коронавирус”, – написал он.

По словам Ялового, он остается на самоизоляции, работает дистанционно. 

Напомним, что в июле депутат Киевсовета (фракция “Единство”), глава постоянной комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский заболел COVID-19

Фото: Facebook-страница Константина Ялового


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взяткеДолжностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взятке
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский признался, что одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сынЗеленский признался, что одновременно с первой леди коронавирусом заболел их сын
В Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусомВ Минздраве не исключают, что из-за роста заболеваемости будут госпитализировать только тяжелобольных коронавирусом
Заключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - ДенисоваЗаключенный в РоSSии крымчанин Алиев заболел коронавирусом, его увезли в неизвестном направлении, - Денисова
Глава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничестваГлава СБУ и министр обороны Великобритании обсудили перспективы сотрудничества
Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"Глава ГУР Минобороны назвал фейком версию о спецоперации СБУ с роSSийскими боевиками "Вагнера"
Глава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детейГлава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детей
Глава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашелГлава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашел
ВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в миреВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в мире
В Вооруженных силах коронавирусом болеют 429 человекВ Вооруженных силах коронавирусом болеют 429 человек
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"
Последние новости
Подгружаем последние новости