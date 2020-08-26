Глава экологической комиссии Киевсовета заразился коронавирусом

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой сообщил о положительном результате теста на коронавирус. Свое самочувствие Яловой оценивает как “неплохое”.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице депутата Киевсовета Константина Ялового (фракция “Единство”).

“Вчера пришел результат теста на коронавирус. Положительный. Я чувствую себя неплохо. Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест, и подтвердилось, что у меня коронавирус”, – написал он.

По словам Ялового, он остается на самоизоляции, работает дистанционно.

Напомним, что в июле депутат Киевсовета (фракция “Единство”), глава постоянной комиссии горсовета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Александр Бродский заболел COVID-19.

Фото: Facebook-страница Константина Ялового