Бывшая руководительница миссии МВФ в Украине возглавит один из департаментов фонда

Ожидается, что Джейла Пазарбашиоглу займет новую должность 15 сентября 2020 года.

Бывшая руководительница миссии МВФ в Украине возглавит один из департаментов фонда
Фото: t24.com.tr

Бывшая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, гражданка Турции Джейла Пазарбашиоглу станет директором Департамента стратегии, политики и анализа фонда.

Такое решение приняла директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, говорится в сообщении на сайте фонда.

"Ожидается, что госпожа Пазарбашиоглу займет свою новую должность 15 сентября 2020 года и заменит Мартина Мюляйзена, о назначении которого в качестве специального советника управляющего директора OMD было объявлено в июле", - говорится в сообщении на сайте МВФ.

"Я рада, что Джейла снова присоединится к Фонду и укрепит нашу команду", - приводит пресс-служба фонда слова Георгиевой.

Джейла Пазарбашиоглу в настоящее время является вице-президентом Группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов (EFI). Эту должность она занимает с 1 октября 2018 года. С августа 2008 года по февраль 2010 года Джейла Пазарбашиоглу возглавляла миссию Фонда в Украине.

Напомним, ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман

заявил о намерении МВФ продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

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