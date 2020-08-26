Ермак о перенесенной встрече советников "нормандской четверки": "Думаю, до 10 сентября она состоится"

Причиной переноса называют командировку советника президента Франции.

Ермак о перенесенной встрече советников "нормандской четверки": "Думаю, до 10 сентября она состоится"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак прокомментировали перенос встречи советников глав стран "нормандского формата".

Причиной переноса назвали срочную командировку советника французского президента, господина Эммануэля Бонна. Об этом Зеленский и Ермак сообщили в рамках общения с прессой в Днепропетровской области.

"Насколько мне известно, там командировка у советника президента Франции Бонна, договорились о несущественной смене даты - там несколько дней, я не знаю, сколько дней", - сообщил президент.

"Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Обсуждаются первые числа сентября. Думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - добавил Ермак.

Напомним, что встреча была запланирована на 28 августа, однако вчера стало известно, что ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции.

Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча советников будто бы была сорвана роSSийской стороной.

"Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет. Представитель РоSSии Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого роSSийская делегация начала делать все, чтобы эти переговоры сорвать", - написал он в фейсбуке.

После встречи советников должна состояться встреча министров иностранных дел "четверки", и только потом - встреча лидеров.

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