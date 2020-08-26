В мэрии Николаева проводят обыски

В Николаевском городском совете проводятся обыски. Дело касается продления договора аренды земли фирме "Альянс Инвест Николаев", строящей многоквартирный дом на улице Слободской.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что по поводу этого дела городские власти уже несколько раз представляли документы на изучение прокуратуре и полиции. По словам Сенкевича, в Хозяйственном суде городские власти пытаются доказать прокуратуре, что в этом случае все законно.

"Оцениваю действия правоохранителей как простое надувание щек и раздувание дыма перед предстоящими выборами в горсовет. Поскольку это дело рассыпается по всем законным нормам", - отметил мэр.

Он также возмутился, что в обысках принимают участие вооруженные правоохранители. "Нагнали в горсовет с десяток правоохранителей, трое из которых были с автоматами. У нас что здесь - вооруженные бандиты находятся?" - сказал Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что здание, запланированное как отель "Адмирал", могли бы завершить еще 10 лет назад.

Напомним, в октябре 2017 года Николаевский горсовет признал неудовлетворительной работу Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре он обжаловал это решение. В 2018 году суд восстановил Сенкевича в должности.