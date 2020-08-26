Казанский: встреча советников лидеров "нормандского формата" была сорвана роSSийской стороной

Представитель РФ Дмитрий Козак еще месяц назад сообщил, что отказывается участвовать в переговорах.

Встреча советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, была сорвана.

Об этом заявил журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО.

"Встреча советников глав "нормандского формата"... отменена. А по факту - сорвана роSSийской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет. Представитель РоSSии Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого роSSийская делегация начала делать все, чтобы эти переговоры сорвать", - написал он в фейсбуке.

Казанский отметил, что сначала формальным поводом для срыва встречи "выбрали" постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором.

"Русские заявили, что оно противоречит Минским соглашениям, и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился в парламент с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает РоSSию. Но русские все равно сорвали встречу (только уже по другому поводу), даже несмотря на эти уступки. Потому что ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - подчеркнул журналист.

"Эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу. Цель РоSSии - не урегулировать конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске, выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут", - добавил Казанский и выразил надежду, что после такого демарша РоSSии, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, "будут сделаны соответствующие выводы".

Напомним, накануне в Офисе президента сообщили, что встреча советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится из-за того, что советник президента Франции едет в командировку.

20 августа глава украинской делегации в ТКГ Кравчук направил обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос соответствия Постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Депутат Рады, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала президента Владимира Зеленского обнародовать детали переговоров, которые ведутся украинской делегацией, а также инструкции, которыми руководствуется глава делегации Кравчук. Она отметила, что согласно обнародованным СМИ документам, Украина берет на себя обязательство отменить постановление, которое не позволяет сейчас проводить местные выборы на оккупированных территориях.