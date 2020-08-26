Назначен новый командующий Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Игоря Лунева и назначил вместо него Григория Галагана.

Об этом говорится

в указе №358/2020, опубликованном на сайте президента.

Соответствующий Указ Зеленский подписал 25 августа.

"Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

До этого президент уволил с этой должности генерал-лейтенанта Игоря Лунева.

Сегодня Зеленский провел встречу с новым командующим Силами спецопераций ВСУ, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Зеленского, на Донбассе сейчас продолжается перемирие. В этих условиях изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророSSийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента.

Напомним, 5 августа Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны. Вместо Василия Бурбы ныне военной разведкой страны управляет Кирилл Буданов.

За месяц до этого президент сменил главу Службы внешней разведки Украины, уволив с этой должности Валерия Евдокимова и назначив бывшего заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка.

26 июня Зеленский уволил заместителей Службы внешней разведки Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко.