Подозреваемых по делу об убийстве Шеремета будут судить присяжные

Также суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября.

Подозреваемых по делу об убийстве Шеремета будут судить присяжные
Фото: Lb.ua

Дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет рассматривать суд присяжных.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, передает "Интерфакс-Украина".

Судебное заседание назначено на 12:00 4 сентября.

Также суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября. Дугарь будет под домашним арестом до 23 октября, ей назначили залог в 168 тыс. гривень.

Напомним, 25 августа Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го вследствие взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания о "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.

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