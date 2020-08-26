Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"

Правоохранители изъяли одежду злоумышленника, зажигательные шашки и другие доказательства.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"
Фото: radiosvoboda.org

Сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы: коррупция в деталях", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли одежду злоумышленника, зажигательные шашки и другие доказательства. Продолжаются обыски. О деталях будет сообщено позже.

Напомним, ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру. Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30. Полиция открыла уголовное производство, событие квалифицировано как умышленное уничтожение.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине, - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения. Ткач утверждает, что во время съемок за авто и участниками программы вели наблюдение сотрудники охраны президента - УГО.

8 августа Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки устройства прослушивания. Полиция открыла два уголовных производства: одно - по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста, другое - о незаконном обороте и использования скрытых записывающих устройств. Однако правоохранители так и не провели осмотр помещения с помощью специального оборудования, которое способно выявить наличие устройств для прослушивания.

Последние программы "Схем" касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переездом президента в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов и вспомнил, как сожгли его авто и угрожали "Кварталу 95" за критику власти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Должностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взяткеДолжностных лиц командования Медицинских сил ВСУ уличили в миллионной взятке
Самый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - КличкоСамый большой флаг Украины будет видно практически из любой точки столицы - Кличко
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция закрыла дело о гибели народного депутата Дмитрия ТымчукаПолиция закрыла дело о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука
В торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - НацполицияВ торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - Нацполиция
На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"
Журналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентябряЖурналистов не пустят в кулуары Верховной Рады с сентября
Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат НавальногоНемецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального
В Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и ТурцииВ Киеве задержали подозреваемого в "минировании" посольств США и Турции
Полиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на ПолтавщинеПолиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на Полтавщине
Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"
СБУ задержала игиловца в ЖитомиреСБУ задержала игиловца в Житомире
В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"
Последние новости
Подгружаем последние новости