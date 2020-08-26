Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы"

Сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы: коррупция в деталях", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли одежду злоумышленника, зажигательные шашки и другие доказательства. Продолжаются обыски. О деталях будет сообщено позже.

Напомним, ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру. Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30. Полиция открыла уголовное производство, событие квалифицировано как умышленное уничтожение.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине, - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения. Ткач утверждает, что во время съемок за авто и участниками программы вели наблюдение сотрудники охраны президента - УГО.

8 августа Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки устройства прослушивания. Полиция открыла два уголовных производства: одно - по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста, другое - о незаконном обороте и использования скрытых записывающих устройств. Однако правоохранители так и не провели осмотр помещения с помощью специального оборудования, которое способно выявить наличие устройств для прослушивания.

Последние программы "Схем" касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переездом президента в государственную резиденцию в Конча-Заспе.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог автомобиля журналистов и вспомнил, как сожгли его авто и угрожали "Кварталу 95" за критику власти.