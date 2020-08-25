Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани

Из-за коронавируса массовое празднование может привести к коллапсу.

Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Об этом сообщается

на сайте Офиса президента.

В начале встречи Зеленский поблагодарил за поддержку и молитву за мир в Украине, которая состоялась в День Независимости.

Украине много разных людей, много национальностей и вероисповеданий. Но это прекрасно, что мы все объединены в Украине", - подчеркнул он.

По словам президента, именно поэтому он инициировал предоставление государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и т. п.

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

"В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только укреплять наши отношения... Но у нас сложная ситуация", - пояснил президент.

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году.

Президент напомнил, что ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента.

18 августа мэр Умани начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничествр хасидов на Черкащину.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош а-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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