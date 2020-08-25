Минэкономики разрешило употреблять феминитивы в кадровой документации

При необходимости во время внесения записи о названии работы профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола человека.

В Украине название профессии в кадровых документах теперь можно указывать в феминитиве, по желанию.

Об этом говорится в приказе Министерства развития экономики от 18 августа.

Документ позволяет при внесении информации о названии работы в кадровую документацию отдельного работника использовать феминитивы в соответствии с п. 4 пункта 32 Украинского правописания, одобренного постановлением Кабинета министров от 22.05.2019 №437.

"Профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра хозяйка, швея). При необходимости пользователя при внесении записи о названии работы в кадровой документации отдельного работника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняюшего соответствующие работы", - отмечается в приказе.

Напомним, в мае прошлого года на сайте Института языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины появился полный текст новой редакции Украинского правописания. Три года над ним работала Национальная комиссия по правописанию. Институт языкознания также приводит краткий конспект изменений. Условно они касаются двух больших групп: изменений в написании слов и вариантных дополнений в действующин нормы правописания. Подробнее читайте в материале LB.ua "Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі".

В декабре 2017 года МОЗ отменило список запрещенных для женщин профессий, в котором, в частности, были газосварщик, каменщик, машинист экскаватора, водолаз, землекоп.