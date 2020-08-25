РПЦ сменила предстоятеля белорусской церкви

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подал прошение об увольнении, его назначили главой Кубанской митрополии РПЦ.

РПЦ сменила предстоятеля белорусской церкви
Синод РПЦ (архивне фото)
Фото: rusk.ru

Русская православная церковь (РПЦ) сменила предстоятеля Белорусской православной церкви.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Отмечается, что патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел подал прошение об увольнении. Синод РПЦ это решение одобрил.

"Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также добавил, что митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии РПЦ.

Напомним, в 2018 году Белорусская православная церковь, являющаяся экзархатом РПЦ, отказалась признавать Православную церковь Украины.

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