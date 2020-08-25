Пискуна освободили от должности советника генпрокурора

В Офисе генпрокурора пока эту информацию не комментировали.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом сообщил активист Александр Леменов.

"Странно, что не стало следствием отставки Венедиктовой. Она убрала с горизонта на Резницкой экс-трижды генпрокурора Пискуна своим приказом. И мы знаем, что это решение продиктовано в основном позицией Офиса президента. Потом, конечно, Ирина Валентиновна сама нашла пробелы в адекватности Пискуна", - написал он в фейсбуке.

В Офисе генпрокурора пока эту информацию не комментировали.

Напомним, 30 июля Венедиктова назначила Пискуна своим советником на общественных началах. Основанием для назначения названо заявление самого Пискуна.

В июне 2013 года в СМИ появились сообщения, что Пискун будет просить политического убежища во Франции. Отмечалось, что Пискун вместе с семьей эмигрировал из Украины якобы из-за давления, которое оказывает на него Генеральная прокуратура в связи с новым производством по делу ЕЭСУ . Как известно, Пискун в 2005 году, занимая должность генерального прокурора, это дело против Юлии Тимошенко закрыл. Однако Пискун опроверг эти данные. Он пояснил, что за рубежом находился для реабилитации после сложной операции.

В 2014 году Центризбирком зарегистрировал Пискуна на парламентские выборы, поскольку тот в суде сумел доказать, что он почти весь 2013 год жил в Украине, а не за границей.

В 2016 году Пискун был избран главой Союза юристов Украины вместо Валерия Евдокимова, работавшего на этой должности с 1995 года.