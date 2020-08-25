Встреча советников лидеров "нормандской четверки" перенесена

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Встреча советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что мероприятие перенесено в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, планировалось, что встреча советников в нормандском формате состоится 28 августа, в сентябре - встреча министров иностранных дел "четверки", а потом - встреча лидеров.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РоSSии - прошла в Париже в декабре 2019 года.