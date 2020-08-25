Встреча советников лидеров "нормандской четверки" перенесена

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" перенесена
Фото: з Telegram канала Алексея Гончаренка

Встреча советников лидеров государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что мероприятие перенесено в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Напомним, планировалось, что встреча советников в нормандском формате состоится 28 августа, в сентябре - встреча министров иностранных дел "четверки", а потом - встреча лидеров.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РоSSии - прошла в Париже в декабре 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Кравчук показал "американскую маску" от коронавирусаКравчук показал "американскую маску" от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпиономНорвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом
Следующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осеньюСледующая встреча "Люблинского треугольника" пройдет в Украине уже этой осенью
Козак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советниковКозак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советников
Ермак считает, что встреча в Берлине приблизила новый нормандский саммитЕрмак считает, что встреча в Берлине приблизила новый нормандский саммит
В Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветниковВ Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветников
Тимошенко приняла участие во встрече лидеров Восточного партнерства из ЕНПТимошенко приняла участие во встрече лидеров Восточного партнерства из ЕНП
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНППорошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП
ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко: Президент встречал “Мрию”, а не гуманитарный грузЗамглавы ОП Кирилл Тимошенко: Президент встречал “Мрию”, а не гуманитарный груз
Тищенко заявил, что в "Велюре" встречался со своими помощниками, а ресторан не работалТищенко заявил, что в "Велюре" встречался со своими помощниками, а ресторан не работал
Последние новости
Подгружаем последние новости