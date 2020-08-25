Суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета

Судье объявили отвод, после чего был объявлен перерыв.

Суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в рамках рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Укринформ".

Все трое фигурантов дела - Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь - находятся в зале вместе со своими защитниками. Антоненко находится в стеклянном боксе.

На заседании также присутствовали представители стороны обвинения.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Сейчас суд удалился на перерыв, поскольку председательствующему судье Оксане Голуб объявили отвод.

Фото: Lb.ua

В то же время под зданием суда собираются активисты в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь - разворачивают баннеры с надписями "Free DrKuzmenko", "Free Riff" и другие.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. К декабрю 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября.

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