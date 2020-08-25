Премьер-министр Шмыгаль договорился с президентом Зеленским о продлении карантина до ноября

Президент Владимир Зеленский одобрил инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля продлить карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 до 1 ноября с.г. Это связано со значительным увеличением выявленных случаев заболевания по всей стране в течение последних недель.

Об этом KV стало известно из сообщения Офиса президента (ОП).

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 25 августа во время селекторного совещания с ОП, что “за прошедшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября”.

Эту инициативу поддержал Владимир Зеленский, а также высказался о необходимости принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов. С учетом того, что правительство собирается на плановые заседания традиционно по средам, не исключено, что решение о продлении карантина будет принято уже завтра, 26 августа.

“Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – подчеркнул президент.

Кроме этого, сообщается, что по просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана, а для граждан соседней Беларуси, возможно, будут предусмотрены смягчающие условия въезда в Украину – в виду событий в этой соседней стране.

Как информировала KV , в Украине по состоянию на утро 25 августа зафиксировано 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2318 летальные, 52870 пациентов выздоровели. За сутки по стране зафиксировано 1658 новых случаев, выписаны 346 пациентов.

Правительство объявило карантин по всей стране из-за угрозы коронавируса 11 марта 2020 года.