В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывчатке

Бойцов доставили в больницу, состояние их здоровья удовлетворительное.

В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывчатке
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Сегодня, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, и им была оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее командование 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сообщило о гибели старшего лейтенанта Владимира Рудыка.

По официальным сообщениям пресс-центра штаба ООС, боевых потерь в рядах украинских военных не было от начала режима прекращения огня - с 27 июля.

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