Несмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестов

Несмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестов

В марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы экспертной организации StateWatch.

Пресс-служба организации StateWatch со ссылкой на письмо Национальной академии наук Украины сообщает, что Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины до сих пор так и не получил обещанных министром здравоохранения средств для проведения научного исследования и изготовления ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.

В Академии наук уверяют, что Институт молекулярной биологии и генетики по желанию минздрава модернизировал тест-системы, в частности к набору были включены системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.

Как отметили в НАН, в мае МЗ "возобновило переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов.

Отмечается, что единственная сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже изготовленных Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.

Ранее KV писала, что Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины способен производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю. Однако, Институт не может получить госфинансирование. На производство 50 тыс. тестов необходимо 12,5 млн гривен. Власти по неизвестным причинам никак не могут найти необходимые средства для обеспечения населения Украины тестами собственного производства.

Фото: www.unn.com.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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