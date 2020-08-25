Несмотря на заявления Минздрава, Институт Академии наук за полгода так и не получил средства на изготовление ПЦР-тестов
В марте 2020 года министр здравоохранения Украины заявлял о выделении средств Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины для научного исследования и возможности изготовления и тестирования ПЦР-систем. Спустя вот уже полгода Институт так и не получил обещанных средств.
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Пресс-служба организации StateWatch со ссылкой на письмо Национальной академии наук Украины сообщает, что Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины до сих пор так и не получил обещанных министром здравоохранения средств для проведения научного исследования и изготовления ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
В Академии наук уверяют, что Институт молекулярной биологии и генетики по желанию минздрава модернизировал тест-системы, в частности к набору были включены системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК.
Как отметили в НАН, в мае МЗ "возобновило переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов.
Отмечается, что единственная сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже изготовленных Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.
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