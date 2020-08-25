Состояние Тимошенко "стабильно тяжелое", ее подключили к аппарату искусственного дыхания

Врачи надеются, что курс интенсивной терапии даст положительный результат.

Состояние Тимошенко "стабильно тяжелое", ее подключили к аппарату искусственного дыхания
Фото: ba.org.ua

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое.

Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РБК-Украина.

Кроме того, температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов.

Источники LB.ua подтвердили это сообщение.

По их информации, начался интенсивный курс терапии, который, по предположению медиков, должен дать положительные результаты.

Сообщается, что дочь Тимошенко Евгения и зять, Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

О том, что Юлия Тимошенко и ее близкие заразились Covid-19, стало известно 23 августа. Уже тогда ее состояние оценивалось как тяжелое.

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