В Черновцах ослабили карантин после акций протеста из-за отнесения города к красной зоне

Городской совет Черновцов ослабил карантин на территории города, который с 24 августа вошел в красную зону эпидемической опасности.

Соответствующее решение депутаты горсовета приняли на внеочередной сессии во вторник, 25 августа.

Перед началом сессии под зданием городского совета состоялась акция протеста, пишет Молодой буковинец.

Сотни жителей города устроили пикет с требованием дать им возможность зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.

Протестующие держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?"

Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

Согласно решению внеочередной сессии горсовета, в Черновцах разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Согласно решению, запрещается работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров, а также проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Депутаты рекомендовали органам Национальной полиции "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с данным решением".

Кроме этого, Черновицкий горсовет обратился к министру инфраструктуры Украины относительно недопущения отмены в городе остановки поездов дальнего следования.

Напомним, в красную зону с 24 августа попали шесть городов и восемь районов, в частности Черновцы, Коломыя, Дубно, Острог, Самбор и Беляевка.