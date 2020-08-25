"Слуга народа" проведет съезд 30 августа при участии Зеленского

Депутаты представят программу партии.

"Слуга народа" проведет съезд 30 августа при участии Зеленского
Фото: facebook/Слуга Народу

В воскресенье, 30 августа, на крыше здания центра "Парковый" состоится съезд политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Съезд начнется в 12:00, его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и главы партии Александра Корниенко.

Также на съезде планируется принять решение об участии в местных выборах, подать кандидатов на должности мэров областных центров и кандидатов в депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.

Кроме того, на съезде презентуют программу партии.

Напомним, президент Зеленский отметил, что не использует служебные поездки для агитации за партию "Слуга народа".

Ранее планировалось, что "Слуга народа" проведет съезд 21 августа, а потом - что 29 августа. Предыдущие съезды "Слуги народа" состоялись 10 ноября 2019 года и 15 февраля 2020 года.

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