В Украине выпустили документальный фильм об убийстве Павла Шеремета

"ТТВ-Студия" в сотрудничестве с Национальной полицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета - "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать".

Фильм опубликован на канале "Дело Шеремета" в YouTube, пишет "РБК-Украина".

"Убийство журналиста Павла Шеремета стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины, что с самого начала досудебного расследования вызвало бурную реакцию общества. Правоохранительным органам с подачи защиты закидывают самые разные обвинения - от сокрытия доказательств до заказного расследования. Есть ли основания для таких обвинений? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма", - говорится в описании к фильму.

Комментарии по делу об убийстве для фильма дали первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, экс-генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи.

В частности, Святослав Пискун заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета является политическим, поскольку оно выходит за рамки уголовного процесса, и политически значимым.

"Это политические убийства, потому что они выходят за рамки уголовного процесса, они становятся политически значимыми, на них обращают внимание в основном политики, другие журналисты, политологи, активисты работают с этим, и каждый пытается использовать в своих политических целях. Этот "эффект домино" при убийствах журналистов, он срабатывает в мире, и те, кто это делал, об этом знали", - отметил он.

Пискун также сравнил убийство Шеремета с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

"Оба убийства были дерзкими, они имели целью показать обществу, что может произойти, и последствия, которые могут быть. Если бы хотели скрыть убийство Гонгадзе, его бы просто похоронили бы, но его так скрыли, что его смогли найти. Так же и по Шеремету. Надо было так его взорвать, чтобы весь мир увидел, что его взорвали. Очень трудно такие дела раскрывать. Если убийство еще такое дерзкое, которое происходит, иногда не раскрыто, тогда и журналистское сообщество, и общество, и политические деятели начинают акцентировать внимание власти на том, что вы плохо работаете, вы даже не можете раскрыть убийство известного журналиста", - добавил Пискун.

Авторы фильма также отметили, что съемочная группа получила от следствия разрешение на обнародование многих материалов впервые. Национальная полиция также дала согласие раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях опубликовать версию следствия.

Напомним, что 18 августа правоохранители вручили обвинительные акты подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. Защита Яны Дугар от получения документа отказалась.