Уличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривен
Двое его сообщников тоже могут выйти из СИЗО под залог.
Печерский районный суд избрал меру пресечения должностным лицам командования Медицинских сил Вооруженных сил, которых подозревают в получении взятки в размере 1 млн гривен при закупке медицинских масок.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Для начальника управления командования Медицинских сил ВС Украины, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины - 230 тыс . грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, эти лица получили от предпринимателя откат за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами Украины медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер "вознаграждения" за содействие определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски.
В случае доказательства вины военнослужащих и гражданских лиц им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, чиновник командования Медицинских сил ВСУ вместе с сообщниками был задержан 19 августа после передачи последней части взятки общей суммой 998 тыс. грн.