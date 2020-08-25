Уличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривен

Двое его сообщников тоже могут выйти из СИЗО под залог.

Уличенный в миллионном откате за медицинские маски чиновник командования Медсил ВСУ арестован под залог 13 млн гривен
Фото: gp.gov.ua

Печерский районный суд избрал меру пресечения должностным лицам командования Медицинских сил Вооруженных сил, которых подозревают в получении взятки в размере 1 млн гривен при закупке медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Для начальника управления командования Медицинских сил ВС Украины, как возможного организатора и соисполнителя этого преступления, определен залог в размере почти 13 млн грн, для командира роты медицинской службы одной из бригад ВСУ - более 3 млн грн, представителя Государственной инспекции энергетического надзора Украины - 230 тыс . грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, эти лица получили от предпринимателя откат за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами Украины медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер "вознаграждения" за содействие определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски.

В случае доказательства вины военнослужащих и гражданских лиц им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, чиновник командования Медицинских сил ВСУ вместе с сообщниками был задержан 19 августа после передачи последней части взятки общей суммой 998 тыс. грн.

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