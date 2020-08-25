Украина внесла Албанию и Черногорию в «красную зону» по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением covid-19. В «красной зоне» оказались 65 государств, среди них Албания и Черногория, сообщает пресс-служба МОЗ.

Украина внесла Албанию и Черногорию в «красную зону» по коронавирусу
Фото: henleyglobal.com

Что изменилось в списке

Cреди стран «красной зоны»США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.

В список стран «зеленой зоны» вошли РоSSия, Франция, Сербия, Хорватия, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, из «красной зоны» были исключены РоSSия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет и Чехия.

Что это значит для туристов

Люди, которые приезжают в Украину из стран «красной зоны», обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение «Дия дома».

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось

  • С 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов. При въезде необходимо будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.

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