Кравчук показал "американскую маску" от коронавируса

"Она работает от батареи, заряжается, и озон постоянно в воздух из нее идет и убивает микробы".

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук защищается от коронавируса с помощью "американской маски".

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Это маска от коронавируса, это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается, и озон постоянно в воздух из нее идет и убивает микробы", - пояснил Кравчук Гордону, отвечая на вопрос, что за "штучка" у Кравчука на груди.

Политик рассказал, что носить ее как обычную маску не надо.

"Вот мы сейчас сидим, и озон убил все микробы, я надеюсь", - добавил Кравчук.

Напомним, на утро 25 августа из в Украине зафиксировано 108 415 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 2318 из которых летальные. Сейчас болеют коронавирусом 53227 человек.

Недавно американские ученые обнаружили, что маски уменьшают выраженность симптомов при коронавирусе.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев, что адаптивный карантин и его постепенное смягчение не означает отмену масочного режима.

Согласно постановлению правительства об адаптивном карантине, маски, в частности самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

До 22 мая ношение масок было обязательным во всех общественных местах, то есть также на улицах.