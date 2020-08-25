Брат Навального обвинил руководство Омской больницы во лжи

В деле об отравлении Алексея Навального (а эксперты из немецкой клиники "Шарите" утверждают, что было именно отравление) началась война компроматов и столкновение позиций. В частности, накануне руководство Омской БСМП №1, очевидно, предвидя какие-то выводы немецких коллег, а также выпады родственников Навального, провело пресс-конференцию.

По словам заместителя главврача больницы Анатолия Калиниченко, скорая везла им пациента с предварительным диагнозом – кома неясного генеза. Это, как говорит доктор – несколько предполагаемых десятков диагнозов, среди которых можно "нащупать" правильный, лишь исключив все остальные. Они так и поступили. Задействовали две лаборатории - в Томске и Москве. Обе, по истечении времени, дали ответ: химико-токсикологического отравления не было. Тогда стали прикидывать другие диагнозы. Так вышли на нарушение обмена веществ.

Впрочем, вчера клиника "Шарите" обнародовала свои результаты исследования: Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. При этом роSSийские врачи с этим в корне не согласны. Они говорят, что отрабатывали эту версию одной из первых, однако она не подтвердилась.

При этом, еще не зная диагноза Навального (и так и до конца его не узнав), они проводили интенсивное симптоматическое лечение политика, и тем самым, возможно, спасли ему жизнь. Однако ни слова благодарности омские медики не услышали ни от родственников Навального, ни от его однопартийцев, которые взяли больницу буквально в осаду.

В ответ на эту пресс-конференцию младший брат Алексея Навального, Олег, разразился своим эмоциональным постом с соцсети.

Олег Навальный едко замечает в своей публикации, что наверняка руководству клиники сказали "спасибо" в различных спецслужбах за то, что оно всячески задерживало вылет Алексея в Германию. Навальный-младший также крайне оскорбительно отозвался о главвраче омской клиники Александре Мураховском.

"Мне вообще редко доводилось видеть более конченых людей в своей жизни, чем он. Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабелен и он его не отпустит", - пишет брат Навального.

Он также утверждает, что именно главврач оказывал давление на лечащих врачей, чтобы они убедили родственников, что пациента нельзя транспортировать. И якобы именно главврач препятствовал общению родственников с медиками, прилетевшими из Германии.

"Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за своё кресло", - пишет брат оппозиционного политика.

Напоследок своего гневного поста он перечисляет, кого родные Навального на самом деле хотели бы поблагодарить за неравнодушие и спасение Алексея.

"Я говорю спасибо пилотам, которые оперативно посадили самолёт в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь Алексея. Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз", - заключает Олег.

Напомним, госпиталь "Шарите", который принял на лечение Алексея Навального, усиленно охраняется полицией. Руководство госпиталя не скрывает, что такие меры были приняты именно в связи пребыванием там оппозиционного роSSийского политика.