В 14-й омбр им. князя Романа Великого сообщили о гибели офицера

Предварительная проверка установила, что Владимир Рудик умер вследствие неосторожного обращения с оружием.

Командование 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого во вторник, 25 августа, сообщило о гибели старшего лейтенанта Владимира Рудика.

Об этом говорится на странице бригады в фейсбуке.

"По результатам предварительной служебной проверки воин умер вследствие неосторожного обращения с оружием. Командование бригады выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира", - говорится в сообщении.

Сообщение о смерти 31-летнего офицера Владимира Рудика 22 августа появилось на официальном сайте села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области, откуда он был родом. Отмечалось, что Рудик погиб на Луганщине.

Когда именно и при каких обстоятельствах погиб военный, не уточняется.

В связи с гибелью земляка в Золотниковской ОТГ 22-24 августа объявлены днями траура.

По сообщению пресс-центра штаба ООС, боевых потерь в рядах украинских военных не было от начала режима прекращения огня - с 27 июля.