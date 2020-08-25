МОЗ изменило карантинные требования для обучения в школах

С 1 сентября ученики 1-4 классов могут передвигаться по школе без медицинской маски.

МОЗ изменило карантинные требования для обучения в школах
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса. Решение было принято после консультаций с международными экспертами, а также представителями Министерства образования.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Во время онлайн-брифинга 25 августа он рассказал, что с 1 сентября ученики 1-4 классов могут передвигаться по школе без медицинской маски.

В регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - просто соблюдать социальную дистанцию.

Допускать учителей к работе будут только после измерения температуры. Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть только на входе. В дальнейшем ученики и учителя должны мыть руки после каждого урока.

В Минздраве пообещали уже сегодня опубликовать правила для обучения в школах.

Ранее Министерство здравоохранения предлагало начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учащихся между собой. В красной зоне будет введено онлайн-обучение, но только на период пребывания региона в этой зоне.

Напомним, 22 августа ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок детьми.

Согласно им, для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Когда же соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

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