Верховная Рада собралась на внеочередную сессию, созванную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заседание началось в 11:00, трансляцию ведет канал "Рада". В зале зарегистрировались 254 нардепа.

В повестке дня - рассмотрение шести законопроектов, в частности, об изменениях в государственный бюджет, которые позволят поднять минимальную зарплату с 1 сентября до 5000 гривен (проект №3963). Также рассмотрят два альтернативных законопроекта - №3963-1 и №3963-2.

Также депутаты рассмотрят еще один законопроект об изменениях в бюджет. Он касается расширения направлений предоставления госгарантий для обеспечения долговых обязательств "Укргидроэнерго" и частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микро-, малого и среднего сектора экономики - резидентам Украины, в частности, понесшим значительные финансовые потери вследствие введения карантина и преодоления их последствий, причиненных респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (проект №3659).

Кроме этого, депутаты планируют рассмотреть инициированный нардепами "Слуги народа" законопроект об объявлении конкурса на на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Также в повестке дня проект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором; проект закона о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (реестр № 0055); проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (Проект "Транспортная связь в Украине - фаза I") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, что прошлая внеочередная сессия была созвана по 21 июля. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков не исключал, что скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского относительно продолжения обучения в школах на русском языке до 2023 года могут рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады.

6 августа президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" относительно увеличения размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года. Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 гривны.

Постановление о созыве внеочередной сессии 25 августа Дмитрий Разумков подписал 19 августа.