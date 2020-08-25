В День Независимости оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В День Независимости оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 24 августа, в зоне операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны пророSSийских боевиков.

Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В частности, вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении.

В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее ОБСЕ отчиталась о более 600 нарушениях с начала перемирия на Донбассе.

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